Липень, 17 в 9:48

Протягом минулої доби ЗСУ знищили близько 160 російських загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Загалом від початку повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули орієнтовно 38 300. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, українські військові 16 липня знищили ще сім ворожих танків, п’ять бойових броньованих машин, одну ППО та одну РСЗВ.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 684 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 879 (+5);

артилерійські системи – 846;

РСЗВ – 248 (+1);

засоби ППО – 110 (+1);

літаки – 220;

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);

крилаті ракети – 166 (+4);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 746 (+11);

спеціальна техніка – 68.

У Генштабі зазначили, що остаточна кількість втраченої техніки та військових РФ уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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