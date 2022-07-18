Июль, 18 в 13:47

Российские оккупанты 18 июля обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, одна из ракет попала в элеватор, там разрушены склады из более чем 5 тыс. тонн зерна.

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– Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбиты более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей, – уточнил он.

По предварительным данным, в результате ракетного удара никто не пострадал.

Ночью РФ также обстреляла Никополь в Днепропетровской области. Враг выпустил из РСЗО по городу более 60 снарядов – разрушены до десяти частных домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц, зацепило также больницу, промышленное и энергетическое предприятия и порт.

Предварительно, ранения получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали.