Российская ракета уничтожила на Днепропетровщине склады с зерном – глава ОВА
Российские оккупанты 18 июля обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, одна из ракет попала в элеватор, там разрушены склады из более чем 5 тыс. тонн зерна.
– Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбиты более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей, – уточнил он.
По предварительным данным, в результате ракетного удара никто не пострадал.
Ночью РФ также обстреляла Никополь в Днепропетровской области. Враг выпустил из РСЗО по городу более 60 снарядов – разрушены до десяти частных домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц, зацепило также больницу, промышленное и энергетическое предприятия и порт.
Предварительно, ранения получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали.