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Факти / Україна

Російська ракета знищила на Дніпропетровщині склади із зерном – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Російські окупанти 18 липня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровсько обсласті.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, одна з ракет поцілила у елеватор, там зруйновані склади з більш ніж 5 тис. тонн зерна.

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– Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців, – уточнив він.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав.

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