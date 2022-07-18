Липень, 18 в 13:47

Російські окупанти 18 липня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровсько обсласті.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, одна з ракет поцілила у елеватор, там зруйновані склади з більш ніж 5 тис. тонн зерна.

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– Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців, – уточнив він.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав.