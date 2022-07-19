Июль, 18 в 23:47

Иностранные СМИ уже сутки активно обсуждают информацию об отстранении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой от должностей глав СБУ и Генпрокуратуры.

Там анализируют, что могут означать такие резкие кадровые изменения во время войны, а также рассказывают, что инкогнито говорили о таких перестановках в высшем чиновничьем аппарате.

NYT пишет, что решение Зеленского заменить сразу двух высокопоставленных чиновников высвечивает теневую войну за сети безопасности.

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По мнению журналистов, это пролило свет на теневую войну между Россией и Украиной – “двумя давними противниками, стремящимися проникнуть в сети безопасности своего соперника и получить важные разведданные”.

– В то время как артиллерийские дуэли и ракетные удары были отличительной чертой войны, опустошающей Украину и армии обеих сторон, происходит тайная битва, чтобы искоренить и нейтрализовать любого, кто считается сотрудничающим с врагом, – пишут в издании.

Также сообщается, что в то время, как Украина в значительной степени едина в своем противодействии российскому вторжению, ее глубокие культурные и исторические связи с Россией превратились в некоторых частях страны в “очаги поддержки Москвы”.

The Guardian отмечает, что хотя в качестве причины увольнений было названо заявление о широком сотрудничестве с Россией сотрудников, работающих в этих двух ведомствах, это также, по-видимому, “отражает борьбу ключевых игроков за влияние вокруг президента”.

– Зеленского, которого на мировой арене прославляли как лидера военного времени, до вторжения внутри страны преследовали обвинения в том, что он назначал неопытных аутсайдеров, в том числе своих друзей, на работу, в которой они не были компетентны, – напоминают в СМИ.

Также подчеркивается, что отстранение Венедиктовой, еще одного бывшего сотрудника предвыборного штаба Зеленского, сочли более неожиданным, чем смещение Баканова.

Западные официальные лица и средства массовой информации, по данным издания, восхищаются ею, однако в Украине она вызывает более негативную реакцию из-за неудач ее ведомства в отношении ряда крупных антикоррупционных дел.

WP, тем временем, сообщает, что пока Украина готовилась к новым ракетным обстрелам России, воскресные увольнения подчеркнули рост недоверия в рядах Зеленского.

Руководство Баканова Службой внутренней разведки и безопасности Украины подвергалось критике с начала войны — после того как в конце марта трем бывшим сотрудникам СБУ предъявили обвинения в государственной измене.

Венедиктова же столкнулась с критикой со стороны некоторых украинцев, заявивших, что она не добилась достаточных результатов в громких антикоррупционных делах.

В АР утверждают, что аналитики сказали изданию, что шаг Владимира Зеленского призван усилить контроль президента над армией и органами безопасности, которыми руководили люди, назначенные до начала российского вторжения 24 февраля.

По их данным, Зеленскому “нужны эффективные прокуратура и СБУ”.

Politico заявляет, что “встряска”, как они оценивают эти отстранения, произошла через три недели после того, как это издание сообщило со ссылкой на свои источники, что Зеленский устал от своего давнего друга Баканова и ищет замену ему на кого-то более подходящего для должности начальника Службы безопасности Украины военного времени.

– Мы крайне недовольны его (Баканова. – Ред.) работой, и работаем над тем, чтобы избавиться от него. Нас не устраивают его управленческие навыки, потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которые, как мы думаем, у него отсутствуют, – цитируют журналисты неназванного высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому.

Официальные лица и оставшийся анонимным западный дипломат говорили, что озабоченность вызывает не только Баканов, но и решения нескольких высокопоставленных сотрудников агентства в первые часы и дни полномасштабного вторжения России в Украину, которые могли стоить стране драгоценной территории, в том числе – стратегического города Херсон.

Источник: NYT, The Guardian, WP, AP, Politico

Фото: коллаж Фактов ICTV