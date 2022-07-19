Липень, 18 в 23:47

Іноземні ЗМІ вже добу активно обговорюють інформацію про усунення Івана Баканова та Ірини Венедіктової з посад глав СБУ та Генпрокуратури.

Там аналізують, що можуть означати такі різкі кадрові зміни під час війни, а також розповідають, що інкогніто говорили про такі перестановки у найвищому чиновницькому апараті.

NYT пише, що рішення Зеленського замінити одразу двох високопосадовців висвічує тіньову війну за мережі безпеки.

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На думку журналістів, це пролило світло на тіньову війну між Росією та Україною – “двома давніми противниками, які прагнуть проникнути в мережі безпеки свого суперника та отримати важливі розвіддані”.

– У той час як артилерійські дуелі та ракетні удари були характерною рисою війни, яка спустошує Україну та армії обох сторін, відбувається таємна битва, щоб викорінити і нейтралізувати будь-кого, хто вважається ворогом, – пишуть у виданні.

Також повідомляється, що в той час, як Україна значною мірою єдина у своїй протидії російському вторгненню, її глибокі культурні та історичні зв’язки з Росією перетворилися в деяких частинах країни на “осередки підтримки Москви”.

The Guardian зазначає, що хоча як причина звільнень була названа заява про широку співпрацю з Росією співробітників, які працюють у цих двох відомствах, це також, мабуть, “відбиває боротьбу ключових гравців за вплив навколо президента”.

– Зеленського, якого на світовій арені прославляли як лідера воєнного часу, до вторгнення всередині країни переслідували звинувачення в тому, що він призначав недосвідчених аутсайдерів, у тому числі своїх друзів, на роботу, в якій вони не були компетентними, – нагадують у ЗМІ.

Також наголошується, що усунення Венедіктової, ще одного колишнього співробітника передвиборного штабу Зеленського, визнали більш несподіваним, ніж усунення Баканова.

Західні офіційні особи та засоби масової інформації, за даними видання, захоплюються нею, проте в Україні вона викликає більш негативну реакцію через невдачі її відомства щодо низки великих антикорупційних справ.

WP повідомляє, що поки Україна готувалася до нових ракетних обстрілів Росії, недільні звільнення підкреслили зростання недовіри в рядах Зеленського.

Керівництво Бакановим Службою внутрішньої розвідки та безпеки України критикували з початку війни – після того як наприкінці березня трьом колишнім співробітникам СБУ повідомили про звинувачення у державній зраді.

Венедіктова ж зіткнулася з критикою з боку деяких українців, які заявили, що вона не досягла достатніх результатів у гучних антикорупційних справах.

В АР стверджують: аналітики переконані, що крок Володимира Зеленського покликаний посилити контроль президента над армією та органами безпеки, якими керували люди, призначені до початку російського вторгнення 24 лютого.

За їхніми даними, Зеленському “потрібні ефективні прокуратура та СБУ”.

Politico заявляє, що “потрясіння”, як вони оцінюють ці усунення, відбулося за три тижні після того, як це видання повідомило з посиланням на свої джерела, що Зеленський втомився від свого давнього друга Баканова і шукає заміну йому на когось більш придатного для посади начальника Служби безпеки України у воєнний час.

– Ми вкрай незадоволені його (Баканова. – Ред.) роботою, і працюємо над тим, щоб позбутися його. Нас не влаштовують його управлінські навички, бо тепер нам потрібні навички антикризового управління, які, як ми вважаємо, у нього відсутні, – цитують журналісти неназваного високопоставленого українського чиновника, близького до Зеленського.

Офіційні особи і західний дипломат, що залишився анонімним, казали, що занепокоєння викликає не тільки Баканов, а й рішення кількох високопоставлених співробітників агентства в перші години і дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які могли коштувати країні дорогоцінної території, зокрема – стратегічного міста Херсон.

Джерело: NYT, The Guardian, WP, AP, Politico

Фото: колаж Фактів ICTV