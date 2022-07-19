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Факты / Украина / Политика

Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ из-за неудовлетворительной работы — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц Службы безопасности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, причины почти одинаковые – неудовлетворительная работа работников СБУ.

– Происходит кадровая ревизия СБУ. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожие – неудовлетворительные результаты работы, — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что новостями разошлась фотография парня из Мариуполя, вышедшего на улицу возле здания разрушенного драмтеатра с украинским флагом.

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– Это было очень смело. И я хочу поблагодарить его за этот поступок. Этот парень – один из многих наших людей, которые ждут возвращения Украины и ни при каких обстоятельствах не примут оккупацию. Россия держит большинство из них в информационном вакууме.

Ежедневно РФ закидывает оккупированные территории новым враньем об Украине и о наших действиях. Несмотря на пропаганду и запугивание, люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, о чем они действительно думают и чего стремятся, — подчеркнул Зеленский.

Вооруженные силы Украины смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. По мнению президента, перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах.

— Вопрос – только время. Не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах. Говорите им об Украине, – призвал Зеленский.

По состоянию на 18 июля, удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов, еще 2621 пока находится под контролем российской армии.

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