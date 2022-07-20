11 тыс. российских военных погибли в боях за Лисичанск и Северодонецк — Резников

Июль, 19 в 21:29

ВСУ уничтожили около 11 тыс. российских военных во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тыс. оккупантов, — рассказал министр.

Он добавил, что украинскими военными были уничтожены около 2 тыс. солдат так называемой “ЛНР” и около 8-9 тыс. военнослужащих ВС РФ.

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Кроме того, более 20 тыс. вражеских солдат получили ранения. Из них около 6,5 тыс. – тяжелые травмы с последующей ампутацией конечностей.

К слову, Резников сообщал, что ВСУ освободили более тысячи городов и сел, однако под оккупацией России еще находится более 2 500 маленьких сел и городов.

Источник: Atlantic Council

Фото: Dreamstime