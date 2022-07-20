Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ уже освободили тысячу городов и сел, осталось еще 2500 населенных пунктов — Резников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ВСУ уже освободили тысячу городов и сел, осталось еще 2500 населенных пунктов — Резников

ВСУ освободили более 1 тыс. городов и сел, однако под оккупацией России еще находится более 2 500 маленьких сел и городов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы уже освободили более 1 тыс. городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам нужно освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, до которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточное количество оружия вовремя, мы освободим нашу землю, — сказал Резников.

Читайте
Украине нужно 100 HIMARS и M270 для эффективного контрнаступления - Резников

Министр добавил, что РФ будет открыта к серьезному разговору с Украиной только после того, как ей будет нанесено поражение.

Сейчас смотрят

Источник: Atlantic Council

Фото: Генштаб ВСУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка