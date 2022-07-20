ВСУ уже освободили тысячу городов и сел, осталось еще 2500 населенных пунктов — Резников

Июль, 19 в 21:16

ВСУ освободили более 1 тыс. городов и сел, однако под оккупацией России еще находится более 2 500 маленьких сел и городов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы уже освободили более 1 тыс. городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам нужно освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, до которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточное количество оружия вовремя, мы освободим нашу землю, — сказал Резников.

Министр добавил, что РФ будет открыта к серьезному разговору с Украиной только после того, как ей будет нанесено поражение.

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Источник: Atlantic Council

Фото: Генштаб ВСУ