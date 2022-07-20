11 тис. російських військових загинуло у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк – Резніков

Липень, 19 в 21:29

ЗСУ знищили близько 11 тис. російських військових під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тис. окупантів, – розповів міністр.

Він додав, що українськими військовими було знищено близько 2 тис. солдатів так званої “ЛНР” і близько 8-9 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

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Крім того, понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тис. – важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

До речі, Резніков також повідомляв, що ЗСУ звільнили понад 1 тис. міст та сіл, проте треба звільнити від Росії ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

Джерело: Atlantic Council

Фото: Dreamstime