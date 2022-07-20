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Факти / Україна

11 тис. російських військових загинуло у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк – Резніков

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російські військові

ЗСУ знищили близько 11 тис. російських військових під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

–  За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тис. окупантів, – розповів міністр.

Він додав, що українськими військовими було знищено близько 2 тис. солдатів так званої “ЛНР” і близько 8-9 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

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Крім того, понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тис. – важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

До речі, Резніков також повідомляв, що ЗСУ звільнили понад 1 тис. міст та сіл, проте треба звільнити від Росії ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

Джерело: Atlantic Council

Фото: Dreamstime

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