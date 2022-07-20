ЗСУ вже звільнили тисячу міст та сіл, залишилось ще 2500 населених пунктів – Резніков

Липень, 19 в 21:16

ЗСУ звільнили понад 1 тис. міст та сіл, проте треба звільнити від Росії ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю, – сказав Резніков.

Міністр додав, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.

Зараз дивляться

Джерело: Atlantic Council

Фото: Генштаб ЗСУ