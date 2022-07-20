Липень, 20 в 16:16

В Енергодарі Запорізької області, неподалік атомних блоків АЕС, пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, там була військова база російських військових.

– Нині звідти здіймається стовп чорного диму. Інформація уточнюється, – пишуть у ЗМІ.

Офіційної інформації поки що не надходило.

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У ЗМІ ширяться відео та фото наслідків вибуху.

Нагадаємо, що декілька днів тому на Запорізькій АЕС було поранено дев’ятьох росіян, є загиблі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео