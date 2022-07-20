В Енергодарі пролунав вибух на базі окупантів – ЗМІ
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В Енергодарі Запорізької області, неподалік атомних блоків АЕС, пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, там була військова база російських військових.
– Нині звідти здіймається стовп чорного диму. Інформація уточнюється, – пишуть у ЗМІ.
Офіційної інформації поки що не надходило.
Зараз дивляться
У ЗМІ ширяться відео та фото наслідків вибуху.
Нагадаємо, що декілька днів тому на Запорізькій АЕС було поранено дев’ятьох росіян, є загиблі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: скрін з відео