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Факты / Украина / Общество

Бегали в панике: на Запорожской АЭС ранены девять россиян, есть погибшие

Юля Захарченко, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Энергодаре девять российских военных, находившихся на территории Запорожской АЭС, попали в больницу с ранениями. Среди них есть погибшие, однако сейчас неизвестно точное количество.

Об этом заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, российские солдаты перепугались настолько, что в панике начали бегать по территории атомной электростанции.

Оккупанты на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. По его словам, в конце концов людей отпустили.

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– Оккупанты же продолжают искать врагов. Возможно, они начинают осознавать, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно, — подчеркнул Орлов.

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