Бегали в панике: на Запорожской АЭС ранены девять россиян, есть погибшие
Во временно оккупированном Энергодаре девять российских военных, находившихся на территории Запорожской АЭС, попали в больницу с ранениями. Среди них есть погибшие, однако сейчас неизвестно точное количество.
Об этом заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, российские солдаты перепугались настолько, что в панике начали бегать по территории атомной электростанции.
Оккупанты на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. По его словам, в конце концов людей отпустили.
– Оккупанты же продолжают искать врагов. Возможно, они начинают осознавать, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно, — подчеркнул Орлов.