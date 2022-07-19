Бегали в панике: на Запорожской АЭС ранены девять россиян, есть погибшие

Июль, 18 в 23:39

Во временно оккупированном Энергодаре девять российских военных, находившихся на территории Запорожской АЭС, попали в больницу с ранениями. Среди них есть погибшие, однако сейчас неизвестно точное количество.

Об этом заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, российские солдаты перепугались настолько, что в панике начали бегать по территории атомной электростанции.

Оккупанты на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. По его словам, в конце концов людей отпустили.

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