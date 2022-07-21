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Украина получит от США и партнеров 20 HIMARS, 200 военных обучили работе с РСЗО – Пентагон

Анастасия Гевко, редактор ленты
HIMARS в роботі на Запоріжжі
Фото: Генштаб ВСУ

В общей сложности США и партнеры передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во время брифинга в среду, 20 июля, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. Таким образом, мы еще должны получить по меньшей мере восемь таких установок.

Кроме того, работе с этими РСЗО обучили 200 украинских военных. Отметим, что экипаж одной системы HIMARS – три человека.

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Милли констатировал, что война с РФ на Донбассе продолжается, и боевые действия, вероятно, будут продолжительными.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные хорошо справляются с РСЗО.

Марк Милли пообещал, что его страна продолжит поставлять Украине оружие.

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