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Факты / Украина

Нового генерального прокурора должны назначить в ближайшие 10 дней – Арахамия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Давид Арахамія

Генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует президент Украины, – добавил он.

При этом он призывает конкурсную комиссию по избранию руководителя САП завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

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Напомним, что 19 июля конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса по избранию кандидата на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

Источник: Давид Арахамия

Фото: УНИАН

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