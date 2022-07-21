Нового генерального прокурора должны назначить в ближайшие 10 дней – Арахамия

Июль, 21 в 17:44

Генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует президент Украины, – добавил он.

При этом он призывает конкурсную комиссию по избранию руководителя САП завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Сейчас смотрят

Напомним, что 19 июля конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса по избранию кандидата на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

Источник: Давид Арахамия

Фото: УНИАН