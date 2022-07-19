Июль, 19 в 11:26

Конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Им станет детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Клименко, набравший больше всего баллов по итогам конкурса еще в декабре 2021 года.

Во вторник, 19 июля, после продолжительного перерыва конкурсная комиссия по избранию руководителя САП собралась на заседание в онлайн-формате.

Еще в декабре 2021 года детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов на конкурсе. В то же время, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов.

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Однако, конкурсная комиссия несколько раз не могла утвердить результаты конкурса и победителя. После полугодовой паузы 19 июля результаты в конце концов утвердили.

Согласно решению конкурсной комиссии, детектив НАБУ Александр Клименко должен возглавить САП (занять должность заместителя генпрокурора – руководителя САП). В то же время, Андрей Синюк утвержден на должность его первого заместителя.

Кроме того, комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса на должности в САП нет проблем с люстрацией и коррупцией.

Документы относительно нового руководителя САП будут направлены на утверждение в Офис генпрокурора в течение трех рабочих дней после получения комиссией подтверждения о соответствии кандидатов нормам законов об очищении власти, предотвращении коррупции, а также о получении допуска к государственной тайне.

Александр Клименко родился в 1986 году. Он получил высшее образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В марте 2010 года Клименко начал работу в органах внутренних дел в Киеве. В 2015 году он стал старшим следователем в Национальной полиции. В этой должности расследовал дела по хищению имущества и средств, в частности в Укрзализныце.

В марте 2016-го Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом НАБУ, а уже через год – старшим детективом, с ноября 2017 года – руководителем отдела. В течение этого времени он расследовал уголовные производства по экс-нардепу-беглецу Александру Онищенко, бывшему руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Кроме того, Клименко возглавлял группу прокуроров по делу бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Как известно, назначение нового руководителя САП – одно из требований Еврокомиссии, чтобы Украина могла начать переговоры о вступлении в Евросоюз. 23 июня в Брюсселе все страны-члены ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. В то же время в Еврокомиссии объяснили, что для начала переговоров о членстве Киев должен выполнить “домашнее задание”. Всего выделено семь блоков вопросов, среди которых назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

На днях президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя САП и запустить конкурс, чтобы избрать нового главу НАБУ.

Сейчас у САП нет руководителя. Предыдущий глава Назар Холодницкий ушел в отставку в августе 2020 года.

Источник: Конкурс САП-2021

Фото: Скриншот видео