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Факти / Україна

Нового генерального прокурора повинні призначити в найближчі 10 днів – Арахамія

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Давид Арахамія

Генерального прокурора України призначать в найближчі 10 днів.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України, – додав він.

При цьому він закликає конкурсну комісію з обрання керівника САП завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.

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Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
19 липня конкурсна комісія затвердила результати конкурсу з обрання кандидата на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Джерело: Давид Арахамія

Фото: УНІАН

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