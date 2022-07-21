Нового генерального прокурора повинні призначити в найближчі 10 днів – Арахамія
Генерального прокурора України призначать в найближчі 10 днів.
Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України, – додав він.
При цьому він закликає конкурсну комісію з обрання керівника САП завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.
Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
19 липня конкурсна комісія затвердила результати конкурсу з обрання кандидата на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
Джерело: Давид Арахамія
Фото: УНІАН