На Херсонщине оккупанты принудительно привлекают молодежь к участию в пророссийских организациях — ГУР

Июль, 22 в 13:50

Оккупанты на неподконтрольных Украине территориях Херсонщины пытаются привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям.

— Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое “военно-патриотическое воспитание”, — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

С этой целью они активно формируют “общественные организации” типа “молодые строители Херсонской области”, “молодежь Херсона” и т.д.

— Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Одновременно старшее поколение региона вовлекается в вновь созданные организации “союз матерей Херсонской области”, “организация ветеранов Херсонской области”, — сообщает ГУР.

Чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном “минобразовании РФ” проекте “твой шаг”.

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ГУР отмечает, что в “федеральном агентстве по делам молодежи РФ” анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов.

Источник: ГУР

Фото: Людмила Денисова