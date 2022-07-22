На Херсонщині окупанти примусово залучають молодь до участі в проросійських організаціях – ГУР
Окупанти на непідконтрольних Україні територіях Херсонщини намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій.
– Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване військово-патріотичне виховання, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.
З цією метою вони активно формують “громадські організації” на кшталт Молоді будівельники Херсонської області, Молодь Херсона тощо.
– Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій Союз матерів Херсонської області, Організація ветеранів Херсонської області”, – повідомляє ГУР.
Щоб створити враження про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому Міносвіти РФ проєкті “Твій крок”.
ГУР зазначає, що у Федеральному агентстві зі справ молоді РФ анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів.
Джерело: ГУР
Фото: Людмила Денісова