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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти примусово залучають молодь до участі в проросійських організаціях – ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти примусово залучають молодь до участі в проросійських організаціях – ГУР

Окупанти на непідконтрольних Україні територіях Херсонщини намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій.

– Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване військово-патріотичне виховання, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

З цією метою вони активно формують “громадські організації” на кшталт Молоді будівельники Херсонської області, Молодь Херсона тощо.

– Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій Союз матерів Херсонської області, Організація ветеранів Херсонської області”, – повідомляє ГУР.

Щоб створити враження про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому Міносвіти РФ проєкті “Твій крок”.

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ГУР зазначає, що у Федеральному агентстві зі справ молоді РФ анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів.

Джерело: ГУР

Фото: Людмила Денісова

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