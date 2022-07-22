Не Мариуполь: Данилов назвал город, который РФ чаще всего обстреливала ракетами

Июль, 22 в 17:00

476 ракетных ударов – именно столько раз РФ обстреляла Изюм в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения, на втором месте по количеству ракетных атак находится многострадальный Мариуполь, на третьем – Николаев.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона назвал три города, по которым РФ нанесла больше всего ракетных ударов.

– Больше всего ракетных атак было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев, – подчеркнул он.

В то же время он не уточнил, сколько ракет РФ выпустила по Мариуполю и Николаеву.

Сейчас смотрят

Изюм со 2 апреля временно оккупирован россиянами. Власти Харьковской области пытаются договориться об эвакуации людей, поскольку в городе нет никаких коммунальных услуг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.