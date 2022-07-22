Не Маріуполь: Данілов назвав місто, яке РФ найчастіше обстрілювала ракетами

Липень, 22 в 17:00

476 ракетних ударів – саме стільки разів РФ обстріляла Ізюм на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення, на другому місці за кількістю ракетних атак перебуває багатостраждальний Маріуполь, на третьому – Миколаїв.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону назвав три міста, по яких РФ завдала найбільше ракетних ударів.

– Найбільше ракетних атак було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв, – наголосив він.

Водночас він не уточнив, скільки ракет РФ випустила по Маріуполю та Миколаєву.

Зараз дивляться

Ізюм з 2 квітня тимчасово окупований росіянами. Влада Харківської області наразі намагається домовитися про евакуацію людей, оскільки в місті немає жодних комунальних послуг.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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