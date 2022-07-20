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Факты / Украина / Политика

Под определение “олигарх” подходят около 86 человек – секретарь СНБО

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Данілов

По состоянию на сегодняшний день в Украине около 86 человек подходят под признаки, определенные законом о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания о состоянии исполнения закона о деолигаризации, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, глава МВД Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, в. и. о. главы СБУ Василий Малюк и члены аппарата Совбеза.

Он напомнил, что указом президента от 29 июня 2022 года №459 утверждено Положение о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), его формированием и ведением занимается аппарат СНБО.

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Данилов также акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности выполнения закона.

По результатам совещания Кабмин, АМКУ, СБУ и НБУ получили несколько протокольных поручений.

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Фото: РНБО

Источник: СНБО
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