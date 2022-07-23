Липень, 23 в 17:29

Формула післявоєнного відновлення України передбачає три основних аспекти. Серед них – безпека, відбудова інфраструктури, а також фізичне та ментальне відновлення українців.

Про це під час виступу на другому саміті перших леді та джентльменів у Києві розповіла Олена Зеленська.

– Нашу формулу відновлення можна скласти з трьох основних частин. І перша з них найголовніша – безпека. Щоб припинили прилітати в мирні міста ракети та бомби. Тому що ми можемо відновлюватися безкінечне число разів, і знову будуть руйнування. В першу чергу, це закрите небо та спокій. Друге – це відбудова для того, щоб людям було куди повертатися. Відбудована інфраструктура, відбудовані лікарні, школи. І третій аспект – це фізичне та ментальне відновлення українців, – сказала перша леді України.

Зараз дивляться

Зеленська зазначила, що для лікування душевних ран в Україні заснували національну програму психологічного відновлення.

– Дуже хочу, щоб вона запрацювала і ми показали нашу працюючу модель світові. Тому що, на жаль, у світі не стає менше кризових ситуацій, страшних подій, які впливають на людей. І зараз в України є шанс зробити так, щоб допомогти не тільки собі, а й усьому світові також, – сказала вона.

Зеленська додала, що додатковий важіль у цій формулі – швидкість. Перша леді наголосила: Якщо ми не розпочнемо відновлення зараз, то потім буде пізно.