Оккупанты совершили неудачный штурм Верхнекаменского и “в панике отошли” — Генштаб

Июль, 23 в 18:36

Российские оккупанты в очередной раз предприняли попытку штурма территории Углегорской ТЭС. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 июля.

Отмечается, что захватчики штурмовали территорию по разным направлениям, но снова безуспешно и с потерями.

Разведывательные группы противника, пытавшиеся обнаружить слабые места в обороне украинских войск на направлениях Соледара и Покровского, были обнаружены и обезврежены.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариково Сумской области. Продолжается воздушная разведка БПЛА пограничного участка в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении подразделения врага всеми имеющимися средствами продолжают сдерживать подразделения сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряд других. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.

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На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дубравное, Великая Камышеваха, Новой Дмитровки и других. У Богородичного, силами разведывательной группы, пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спирного.

— Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. оккупанты в панике отошли.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многих других. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки с беспилотными летательными аппаратами. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.