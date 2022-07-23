Июль, 23 в 15:09

Утром 23 июля Вооруженные силы Украины “с хирургической точностью” попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что каждый мост – это слабое место в логистике российских оккупантов, поэтому украинские военные продолжают искусно разрушать вражескую систему.

– Это – продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Пока не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении. И, по-моему, эти удары демонстрируют главное — мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери, — написал он.

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Хлань подчеркнул, что мы становимся западной армией, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию косвенных действий.

– То есть мы “размягчаем” оборону противника из-за уничтожения оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыпется даже от незначительного удара. Конечно, без западного вооружения это было бы невозможно, — добавил советник главы Херсонской ОВА.

Напомним, что 19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

По словам Хланя, этот мост являлся ключевым элементом поставки группировки российских войск в Херсон через Левобережье.