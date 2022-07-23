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Факты / Украина

Массовый “инфаркт”: в Лисичанске ВСУ ликвидировали штаб оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
Лисичанськ

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области ВСУ уничтожили штаб российского полка и 50 оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

— “Хлопок” в оккупированном Лисичанске массовый “инфаркт” в полсотни орков, — написал он.

Гайдай добавил, что в момент удара в здании суда оккупанты проводили совещание. Таким образом, удалось уничтожить штаб шестого полка второго армейского корпуса РФ.

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Ранее глава Луганской ОВА сообщал, что оккупанты имеют проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом из-за удачной работы украинских артиллеристов.

Что касается ситуации в области, то в Белогоровке более сложная ситуация, чем в Верхнекаменке, продолжаются бои. Из-за слишком плотных боев нет возможности помочь тамошнему местному населению.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Сергей Гайдай

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