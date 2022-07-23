Июль, 23 в 18:13

Польша продолжит оказывать помощь украинцам даже несмотря на то, что россияне количественно превосходят Вооруженные силы Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время онлайн-выступления на втором саммите первых леди и джентльменов в Киеве 23 июля.

— Мы общаемся с другими президентами и премьер-министрами, чтобы оказать помощь в виде разного военного оборудования, в частности артиллерийских снарядов, бронежилетов, современного вооружения, чтобы все могли увидеть, насколько мы гордимся мужеством украинских солдат. Даже если россияне их превосходят по количеству, мы все равно будем продолжать оказывать помощь украинцам — самая важная наша задача, — сказал он.

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Дуда отметил, что президент Владимир Зеленский играет очень важную роль, поскольку остается во главе Украины и поддерживает всех, кто обороняется от агрессии РФ.

– Я также делаю все возможное для того, чтобы оказывать помощь. Куда бы я ни поехал, я всегда поддерживаю Украину, всегда поддерживаю кандидатство Украины в ЕС – это то, что мы недавно обеспечили вместе. Мы также оказываем Украине поддержку по линии НАТО, — сказал он.

Президент Польши надеется, что Украина очень скоро восстановится и превратится в самое современное государство в мире. А россияне должны проиграть, и не только на военном фронте.