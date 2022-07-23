Война не сломала Украину и не сломает: Зеленский на саммите первых леди и джентльменов

Июль, 23 в 17:40

Война не сделает украинцев заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в наше прекрасное, мирное и крепкое государство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на проходящем в Киеве международном саммите первых леди и джентльменов.

– Насколько важно, что во время войны мы не сбавляем нашу активность и не подчиняемся обстоятельствам. 150 дней после 8 лет, война не сломала Украину и не сломает, не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в наше прекрасное, мирное и крепкое государство, — сказал президент.

Также он добавил, что главная тема этого саммита — послевоенное восстановление Украины.

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– Зачем мы говорим о восстановлении сейчас, когда война еще не закончилась? Чтобы в первый день мира уже чувствовать его полноценно. Чтобы уже было системное восстановление всего, что разрушила армия РФ, чтобы уже были гарантии безопасности для наших людей, чтобы люди уже знали, куда и как они могут вернуться, если они уехали за границу, спасаясь от боевых действий, – говорит президент.

Это нужно и для того, чтобы медицинская система восстановила свой потенциал, чтобы для родителей не осталось каких-либо вопросов без ответов об образовании, чтобы люди точно знали, что для них есть рабочие места, есть выбор, как проявить себя.

— Чтобы наши ветераны и ветеранки, которые прошли ад боев, чувствовали благодарность нашего государства, — заявил Зеленский.

Фото: скрин с видео