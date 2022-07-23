Липень, 23 в 18:13

Польща продовжить надавати допомогу українцям навіть попри те, що росіяни кількісно переважають Збройні сили України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час онлайн-виступу на другому саміті перших леді та джентльменів, що проходить у Києві 23 липня.

– Ми спілкуємося з іншими президентами та прем’єр-міністрами, щоб надати допомогу у вигляді різного військового обладнання, зокрема артилерійських снарядів, бронежилетів, сучасного озброєння, щоб усі могли побачити, наскільки ми пишаємось мужністю українських солдатів. Навіть якщо росіяни їх переважають кількістю, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям – найважливіше наше завдання, – сказав він.

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Дуда наголосив на тому, що президент Володимир Зеленський відіграє дуже важливу роль, оскільки залишається на чолі України та підтримує всіх, хто обороняється від агресії РФ.

– Я також роблю все можливе для того, щоб надавати допомогу. Куди б я не поїхав, я завжди підтримую Україну, завжди підтримую кандидатство України в ЄС – це те, що ми нещодавно забезпечили разом. Ми також надаємо Україні підтримку лінією НАТО, – сказав він.

Президент Польщі сподівається, що Україна вже дуже скоро відновиться та перетвориться на найсучаснішу державу у світі. А росіяни мають програти, і не лише на військовому фронті.