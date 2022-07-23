Війна не зламала Україну і не зламає: Зеленський на саміті перших леді та джентльменів

Липень, 23 в 17:40

Війна не зробить українців заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу прекрасну, мирну і міцну державу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, який проходить у Києві.

– Наскільки важливо, що під час війни ми не збавляємо нашу активність і не підкорюємося обставинам. 150 днів після 8 років, війна не зламала Україну і не зламає, не зупинила життя в нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу прекрасну, мирну і міцну державу, – сказав президент.

Також він додав, що головною темою цього саміту є повоєнне відновлення України.

Зараз дивляться

– Для чого ми говоримо про відновлення зараз, коли війна ще не закінчилась? Щоб у перший день миру вже відчувати його повноцінно. Щоб вже була системна відбудова усього, що зруйнувала армія РФ, щоб вже були гарантії безпеки для наших людей, щоб люди вже знали, куди і як вони можуть повернутись, якщо вони виїхали за кордон, рятуючись від бойових дій, – говорить президент.

Це потрібно і для того, “щоб медична система відновила свій потенціал, щоб для батьків не залишилось будь-яких питань без відповідей про освіту, щоб люди точно знали, що для них є робочі місця, є вибір, як проявити себе”.