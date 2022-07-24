Путин приказал сажать за дезертирство: разведка перехватила разговор оккупанта с матерью

Июль, 24 в 14:17

Россиянам пропагандистские СМИ рассказывают басни о том, что Украина якобы понемногу сдается, однако оккупанты на передовой в разговорах с родственниками убеждают, что все это ложь, и жалуются на отношение офицеров, которые угрожают посадить в тюрьму в случае отказа воевать.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского солдата с матерью.

– Уже Запад денег не дает, оружие также приостанавливают, не посылают, – рассказывает женщина последние новости, транслируемые российским телевидением о войне в Украине.

Однако оккупант говорит матери, что это неправда. Более того, он боится, что его бросят за решетку, если откажется воевать.

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– Здесь больше за технику, чем за человека… Я боюсь, чтобы действительно не посадили, – жалуется он.

Женщина подтвердила, что Путин приказал сразу сажать за дезертирство.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.