Путін наказав саджати за дезертирство: розвідка перехопила розмову окупанта з матір’ю

Липень, 24 в 14:17

Росіянам пропагандистські ЗМІ розповідають байки про те, що Україна нібито потроху здається, проте окупанти на передовій у розмовах з родичами переконують, що все це брехня, і скаржаться на ставлення офіцерів, які погрожують запроторити до в’язниці у разі відмови воювати.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови російського солдата з матір’ю.

– Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають, – розповідає жінка останні новини, які транслює російське телебачення про війну в Україні.

Проте окупант каже матері, що це неправда. Більш того, він боїться, що його кинуть за грати, якщо відмовиться воювати.

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– Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили, – скаржиться він.

Жінка підтвердила, що Путін наказав відразу саджати за дезертирство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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