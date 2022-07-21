Июль, 21 в 17:08

Страна-агрессор Россия может брать оперативные паузы в полномасштабной войне против Украины. Однако ее ключевая стратегическая цель – оккупация всей территории нашего государства – не изменилась.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может завершиться война.

Он подчеркнул, что военные действия могут завершиться только победой Украины.

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– Война может однозначно закончиться только нашей победой, это во-первых. Во-вторых, мы не исключаем, что РФ будет брать какие-то оперативные паузы. А самое основное – будет осуществлять все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны: это оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, — проинформировал представитель ГУР.

Скибицкий объяснил, что Херсонская область очень важна для оккупантов, в частности, для обеспечения оккупированного Крымского полуострова электроэнергией и водой.

– Но это не финальная точка этой войны, потому что основная стратегическая цель РФ остается неизменной: это полная оккупация нашего государства, – отметил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что любые переговоры могут повлечь за собой ситуацию, при которой РФ будет использовать новые оккупированные территории Украины как плацдарм для восстановления полномасштабной агрессии. Поэтому нашему государству нужна только победа.

– Любые переговоры, а мы уже имеем опыт 2014-2015 годов, могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться в качестве плацдарма для восстановления и расширения широкомасштабной агрессии против нашего государства. Поэтому ответ очень прост: только наша победа, – заявил он.

Недавно в украинской разведке сообщили, что армия РФ сейчас готовится к новому этапу наступления в полномасштабной войне против Украины.

А в британской разведке заявили, что ближайшая политическая цель России – захват всей Донецкой области.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Генеральный штаб ВСУ