Июль, 24 в 14:43

Российские захватчики готовят к обнародованию псевдорасследования по обстоятельствам бомбового удара по драматическому театру в Мариуполе, чтобы возложить ответственность за собственное преступление на украинцев.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

— Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети, – отметили в разведке.

По их данным, оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые “должны доказать”, что взрыв в театре произошел внутри здания.

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Все разрушения произошли якобы “в результате детонации большого количества взрывчатки”, а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых свидетелей, видевших, как накануне “люди в военной форме заносили ящики” внутрь здания.

— Между тем бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. К моменту удара в нем находились до тысячи гражданских. Подавляющее большинство — женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов, — отметили в ГУР.

По разным оценкам, при ударе в театре погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку дать невозможно, поскольку россияне не позволили спасателям подойти к руинам.

Ранее Главное управление разведки просило жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.

Фото: Amnesty International