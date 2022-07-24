Липень, 24 в 14:43

Російські загарбники готують до оприлюднення псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі, щоб покласти відповідальність за власний злочин на українців.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти, – зазначили у розвідці.

За їхніми даними, окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановочні відео, які “мають довести”, що вибух у театрі стався всередині будівлі.

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Всі руйнування відбулись начебто “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”, а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих свідків, які бачили, як напередодні “люди у військовій формі заносили ящики” всередину будівлі.

– Між тим бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент удару в ньому перебувало до тисячі цивільних. Переважна більшість – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів, – наголосили в ГУР.

За різними оцінками, під час удару в театрі загинули від 300 до 700 людей. Точну оцінку дати неможливо, оскільки росіяни не дали змоги рятувальникам підійти до руїн.

Раніше Головне управління розвідки просило мешканців окупованого Енергодару надати українським спецслужбам інформацію про ситуацію в місті.

Фото: Amnesty International