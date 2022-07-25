РФ удерживает подразделения в Брянской и Курской областях для сковывания действий ВСУ — Генштаб

Июль, 25 в 19:12

Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 25 июля.

— Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения, — говорится в сообщении.

Подобная практика саботажа, отмечают в Генштабе, распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами. Там добавляют, что личный состав врага деморализован.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

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На Северском направлении, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий наших войск, противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения ВС РФ. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении противник производит огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки. В результате ведения боевых действий в направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвинково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дубравное, Чепель, Грушуваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Явирского. Отмечается, что захватчики пытаются восполнить потери живой силы и техники.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Задействовал авиацию у Григоровки и Серебрянки.

Совершил попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледарь, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневое.

Противник нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Вел штурмовые действия на направлениях Клиново — Покровское и Владимировка — Покровское, понес потери и отступил. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечено. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.