На Херсонщине у ВСУ есть возможность уничтожить группировку войск РФ — Жданов

Июль, 25 в 18:22

ВСУ начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области. Об этом в интервью Радио НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

— В Херсонской области я вижу, что у нас появилась возможность постепенно подавить группировку российских войск на правом берегу от реки Днепр. Мы уже начинаем уничтожение этой группировки, судя по ударам, наносимыми ВСУ в последние сутки, или (можем, — Ред.) заставить их сдаться в плен. Пути отхода у них нет, — заявил он.

Он добавил, что украинские военные уничтожили Дарьевский мост, в результате чего группировка российских войск на правом берегу Днепра “рассечена пополам”.

— Фактически, нет связи между северной и южными частями этой группировки. У нас есть перспектива выдавить или уничтожить ее, – отметил он.

Жданов ранее отмечал, что украинская армия пытается при малых потерях придавить группировку российских войск на Херсонском направлении в Днепр и заставить его сдаться.

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Он отметил, что на Херсонском направлении украинская армия уже работает по опорным пунктам, нанося удары как штурмовой авиацией, так и артиллерией.