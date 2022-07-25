В Харьковской области во время воздушной тревоги прогремело более 20 взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 25 июля в Харьковской области прогремело более 20 взрывов.
Громкие звуки начали раздаваться ориентировочно в 03.15, спустя 15 минут после объявления воздушной тревоги.
Очевидцы не исключают, что взрывы могли раздаваться вне областного центра.
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