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Факты / Украина

В Харьковской области во время воздушной тревоги прогремело более 20 взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 25 июля в Харьковской области прогремело более 20 взрывов.

Громкие звуки начали раздаваться ориентировочно в 03.15, спустя 15 минут после объявления воздушной тревоги.

Очевидцы не исключают, что взрывы могли раздаваться вне областного центра.

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