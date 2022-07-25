У Харківській області під час повітряної тривоги прогриміло понад 20 вибухів

Липень, 25 в 6:27

Уночі 25 липня в Харківській області прогриміло понад 20 вибухів.

Гучні звуки почали лунати орієнтовно о 03.15, за 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Очевидці не виключають, що вибухи могли лунати поза межами обласного центру.

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