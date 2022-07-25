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Факти / Україна

У Харківській області під час повітряної тривоги прогриміло понад 20 вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 25 липня в Харківській області прогриміло понад 20 вибухів.

Гучні звуки почали лунати орієнтовно о 03.15, за 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Очевидці не виключають, що вибухи могли лунати поза межами обласного центру.

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Дозволили людям покинути укриття за пів години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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