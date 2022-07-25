Липень, 25 в 17:51

Росіян мають питати про позицію щодо війни проти України у візових заявках на в’їзд.

Таку думку в інтерв’ю Politico висловив спеціальний представник Міністерства закордонних справ щодо санкцій Олексій Макєєв.

– Ми наполягаємо на тому, щоб ті росіяни, які підтримують цю геноцидну війну – а різні опитування показують, що понад 80% росіян все ще підтримують війну – не мали доступу до вільного світу, – зазначив представник МЗС.

Він уточнив, що пропонує “особливий режим” отримання віз для росіян, який передбачає обов’язкове заповнення нової анкети під час подання документів.

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У ній вони повинні будуть відповісти, зокрема, чи підтримують війну Росії, і чи вчиняли вони або їхні родичі військові злочини.

Крім того, можуть бути запитання про те, чи відчувають заявники, що вони відповідальні або частково відповідальні за війну.

Такі питання, як заявляє спецпредставник МЗС, могли б змусити росіян почати критично мислити з приводу дій президента РФ Володимира Путіна та почати давити на російський уряд.

– Зрештою, ми маємо сказати російському населенню, що вони несуть власну часткову відповідальність за те, що робить їхній уряд. Я думаю, це впливатиме на те, що російське населення прокинеться і почне думати про відповідальність та спонукає свій уряд змінити політику, – вважає Макєєв.

Зазначимо, низка держав встановила візові обмеження для росіян з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А з 1 липня Україна встановила візовий режим для громадян Росії.

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