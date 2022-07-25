Июль, 25 в 14:17

Проблем с мобилизацией в Украине нет. В Вооруженных силах заполнены все необходимые позиции.

Если сегодня происходит мобилизация, то только по определенным особым специальностям. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Например, есть программа подготовки наших военных в Великобритании, где несколько батальонов проходят обучение. Конечно, для таких командировок для подготовки могут искать дополнительных специалистов. Я подчеркиваю, что когда вручают повестку, то речь идет не о мобилизации. Речь идет о том, что некоторые украинцы вынужденно переехали из своих городов и не стали на учет, что должны сделать по закону. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в территориальный центр комплектования, где проверят, есть ли человек на учете или в резерве. Вручение повесток — это, прежде всего, наведение порядка, — объяснил министр.

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Также Алексей Резников признал, что некоторые представители центров комплектования работают по старому формату. Но он категорически отрицает идею, когда за какое-либо нарушение вручается повестка. По мнению министра, это совершенно неправильно. Это дискредитация, которой не должно быть.

Кроме того, Алексей Резников напомнил, что даже когда человека мобилизуют, его сразу не отправляют на передовую. Прежде всего, он проходит необходимую подготовку в учебных центрах.

В то же время мифы о том, что украинцам вручают повестки, после чего сразу отправляют на передовую, министр считает частью информационно-психологической специальной операции (ИПСО), которую враг ведет против нас.