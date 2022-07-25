Липень, 25 в 14:17

Проблем з мобілізацією в Україні немає. У Збройних силах наразі заповнені всі необхідні позиції.

Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то лише за певними особливими спеціальностями. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Наприклад, є програма підготовки наших військових у Великій Британії, де кілька батальйонів проходять навчання. Звісно, для таких відряджень для підготовки можуть шукати додаткових фахівців. Я наголошую, що коли вручають повістку, то йдеться не про мобілізацію. Йдеться про те, що деякі українці вимушено переїхали зі своїх міст і не стали на облік, що мали би зробити за законом. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в територіальний центр комплектування, де і перевірять, чи є людина на обліку або в резерві. Вручення повісток – це, передусім, наведення ладу, – пояснив міністр.

Зараз дивляться

Також Олексій Резніков визнав, що деякі представники центрів комплектування працюють за старим форматом. Але він категорично заперечує ідею, коли за якесь порушення вручається повістка. На думку міністра, це абсолютно неправльно. Це дискредитація, якої не повинно бути.

Крім того, Олексій Резніков нагадав, що навіть коли людину мобілізують, її відразу не відправляють на передову. Передусім вона проходить необхідну підготовку у навчальних центрах.

Водночас міфи про те, що українцям вручають повістки, після чого відразу відправляють на передову, міністр вважає частиною інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО), яку ворог веде проти нас.