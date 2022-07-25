ВСУ ударили по пяти опорным пунктам россиян и уничтожили склады с боеприпасами — ОК Юг

Июль, 25 в 7:56

Обстановка на южнобукском направлении ведения боевых действий остается динамичной, но ее развитие находится под контролем сил обороны. Враг в операционной зоне продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.

На двух параллельных направлениях в Бериславском районе Херсона враг пытался провести контратаки силами двух ротных тактических групп, чтобы восстановить утраченное положение. Удачи не имел, с потерями ретировался.

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Парами Ми-8 утром атакована Ольгино, а днем ​​Андреевка. Наших потерь нет, вражеские вертолеты уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции.

Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу.

Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском.

Вблизи Ивановки враг пытался провести воздушную разведку с помощью беспилотного летательного аппарата Мерлин-ВР. Точной работой зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, разведчик уничтожен.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями наших войск выполнено около 190 огневых задач.

Общий результат за боевой день свидетельствует, что вражеское войско уменьшено на 66 рашистов, 5 танков, 2 самоходные гаубицы Гвоздика, противотанковый ракетный комплекс Фагот, 3 единицы бронированной и 9 автомобильной техники.

Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рашистов и 2 склада с боеприпасами.

Окончательные потери врага – уточняются.

В Черном море продолжается маневрирование 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота вдоль Крымского полуострова в Анапу. 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – наготове применения.

Таким образом, враг обозначает угрозу ракетных ударов и сохраняет эффект вероятности проведения десантной операции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Південь

Фото: ГУР