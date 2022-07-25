ВСУ за неделю повредили все контролируемые РФ мосты, ведущие в Херсон – ISW

Июль, 25 в 7:12

За прошедшую неделю украинские удары повредили все три моста, ведущие в Херсон и находящиеся под контролем войск РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

24 июля войска РФ совершили ограниченные наземные наступления к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, а также совершили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области.

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Также аналитики сообщают, что пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов РФ появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное влияние на развитие будущих российских наступлений.

Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя разные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники.

Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.

Ключевые выводы отчета аналитиков ISW:

Украинские власти все чаще признают проведение украинских контрнаступательных операций в Херсонской области.

Кремль сталкивается с растущим (хотя все еще очень ограниченным) внутренним сопротивлением со стороны этнических меньшинств, которые непропорционально несут бремя российской войны в Украине.

24 июля войска РФ осуществили ограниченные наземные наступления к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута.

За прошедшую неделю украинские удары повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

Российские войска совершили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области.

Кремль продолжил создание региональных добровольческих батальонов и использует частные военные компании для набора кадров для создания боевой силы.

Российские оккупационные власти продолжали создавать условия для проведения референдумов об аннексии на оккупированных территориях и привлекают российских гражданских к восстановлению.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW