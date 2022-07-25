ЗСУ змусили окупантів відступити на двох напрямках на Сході

Липень, 25 в 7:25

Російські військові зазнали поразки під час штурму одночасно на двох напрямках на Сході України.

Так, українські військові відбили штурмові дії окупантів на напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка на Краматорському напрямку.

Після цього росіяни були змушені відійти назад.

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Нині точаться бої неподалік Спірного, де ворог іде в наступ.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники обстріляли райони поблизу Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного та завдали авіаударів неподалік Григорівки й Серебрянки.

На Бахмутському напрямку окупанти, щоб зруйнувати оборонні позиції ЗСУ, гатили по районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе.

Ворожі авіаудари прийшлися поблизу Соледара, Покровського, а також території Вуглегірської ТЕС.

У районі Краматорська росіяни залучали безпілотник.

Однак штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для російських загарбників провалом та відходом назад.

Станом на 25 липня армія РФ наступає в напрямку Миронівське – Луганське.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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