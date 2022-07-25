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Факты / Украина

Освобождение Херсона от российских оккупантов приближается – Бутрий

Анастасия Гевко, редактор ленты
херсонщина

Украинские военные шаг за шагом приближают освобождение Херсона от российских оккупантов.

Об этом 25 июля во время онлайн-брифинга сказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

– Наши Вооруженные силы во исполнение приказа президента Украины Владимира Зеленского продолжают давить на врага и шаг за шагом приближают освобождение территорий Херсона от российского оккупанта, – заявил он.

Бутрий отметил, что украинские защитники “очень точно и эффективно работают по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и логистике врага”.

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Также он напомнил об украинских ударах, нанесенных по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, по Дарьевскому и по Каховскому мостам, что значительно ослабило и усложнило передвижение россиян, в особенности – их тяжелой техники.

– У них есть попытка ремонта этих мостов. Есть сообщения о том, что они планируют наведение каких-нибудь понтонных переправ, но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им (оккупантам) не поможет, – сказал врио главы Херсонской области.

По его словам, это сигнал того, что российским оккупантам пора убегать из украинской Херсонщины.

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Фото: Людмила Денисова 

Источник: УНИАН
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