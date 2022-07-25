Июль, 25 в 12:33

Служба безопасности Украины идентифицировала всех коллаборантов, вступивших в подконтрольное оккупантам так называемое МВД РФ в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Так, 26 представителям “областного управления МВД” уже сообщили о подозрении. Из них 14 являются экс-работниками Нацполиции.

— Созданное оккупантами “главное управление МВД Херсонской области” выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов, — отметил Дехтяренко.

По его словам, это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции Беркут.

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К пострадавшим оккупанты и предатели применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Также зафиксированы случаи похищения и пыток людей.

Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих “единомышленников”, которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного “МВД”.

– Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого изменника, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, – добавил Дехтяренко.

На данное время о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины уведомлены 26 пособников оккупантов.