Звільнення Херсона від російських окупантів наближається – Бутрій

Липень, 25 в 14:33

Українські військові крок за кроком наближають визволення Херсона від російських окупантів.

Про це 25 липня під час онлайн-брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

– Наші Збройні сили на виконання наказу президента України Володимира Зеленського продовжують тиснути на ворога і крок за кроком наближають визволення територій Херсона від російського окупанта, – заявив він.

Бутрій зазначив, що українські захисники “дуже точно та ефективно працюють по складам боєприпасів, скупченням живої сили та логістиці ворога”.

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Також він нагадав про українські удари, завдані по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, а також Дар’ївському і Каховському мостам, що значно послабило і ускладнило пересування росіян, особливо їх важкої техніки.

– Вони мали спробу ремонту цих мостів. Є повідомлення про те, що вони планують наведення якихось понтонних переправ, але повірте, що наші воїни як працювали ефективно, так і будуть. Я думаю, що це їм (окупантам) не допоможе, – сказав глава Херсонської області.

За його словами, це сигнал того, що російським окупантам настав час тікати з української Херсонщини.

Фото: Людмила Денісова