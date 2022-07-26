Обученность личного состава растет: ПВО стала лучше сбивать воздушные цели РФ
ПВО Украины значительно улучшило показатель при сбитии воздушных целей врага, однако, не хватает дальнобойных ЗРК.
Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Обученность личного состава растет, мы получаем тот опыт, который раньше не получали. Кроме того, организуется лучшее взаимодействие между другими подразделениями, система оповещения и принятия решений, работающая в единой системе все лучше и лучше, и сбиваются воздушные цели врага.
Также эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны, — сказал Игнат.
Он отметил, что от партнеров Украина получила только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбитии воздушных судов оккупанта.
Игнат также сказал, что в мире еще не было таких массированных ракетных ударов, как по территории Украины, но силы ПВО все эффективнее сбивают российские ракеты.
В то же время, есть ракеты, которые трудно сбивать имеющимися средствами ПВО из-за очень высокой скорости — Х-22, Х-31, Искандер и Оникс.
Источник: Армия FM