Обученность личного состава растет: ПВО стала лучше сбивать воздушные цели РФ

Июль, 26 в 16:53

ПВО Украины значительно улучшило показатель при сбитии воздушных целей врага, однако, не хватает дальнобойных ЗРК.

Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Обученность личного состава растет, мы получаем тот опыт, который раньше не получали. Кроме того, организуется лучшее взаимодействие между другими подразделениями, система оповещения и принятия решений, работающая в единой системе все лучше и лучше, и сбиваются воздушные цели врага. Также эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны, — сказал Игнат.

Он отметил, что от партнеров Украина получила только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбитии воздушных судов оккупанта.

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Игнат также сказал, что в мире еще не было таких массированных ракетных ударов, как по территории Украины, но силы ПВО все эффективнее сбивают российские ракеты.

В то же время, есть ракеты, которые трудно сбивать имеющимися средствами ПВО из-за очень высокой скорости — Х-22, Х-31, Искандер и Оникс.

Источник: Армия FM