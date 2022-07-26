Навченість особового складу росте: ППО почала краще збивати повітряні цілі РФ

Липень, 26 в 16:53

ППО України значно покращили показник при збитті повітряних цілей ворога, однак, не вистачає далекобійних ЗРК.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Навченість особового складу росте, ми отримуємо той досвід, який не отримували раніше. Крім того, організовується краща взаємодія між іншими підрозділами, система оповіщення та ухвалення рішень, що працює в єдиній системі все краще і краще, і збиваються повітряні цілі ворога. Також ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що наразі від партнерів Україна отримала лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта.

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Ігнат також сказав, що в світі ще не було таких масованих ракетних ударів, як по території України, але сили ППО дедалі ефективніше збивають російські ракети.

Водночас є ракети, які важко збивати наявними засобами ППО через дуже високу швидкість — Х-22, Х-31, Іскандер та Онікс.

Джерело: Армія FM