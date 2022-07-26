Враг не имеет успеха: сколько российских складов и командных пунктов уничтожили ВСУ
Украинские военные уничтожили более 50 складов с боеприпасами и 17 вражеских командных пунктов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
— Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на Юге нашей страны, заканчивая на Севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это первый показатель позиционной войны, — сказал он.
Смирнов добавил, что это происходит благодаря правильному плану Генерального штаба Вооруженных сил по уничтожению логистической инфраструктуры оккупантов.
– За последние только две недели мы уничтожили более 30, а всего уничтожили более 50 складов с боеприпасами. Также уничтожены 17 командных пунктов. Это большое количество разрушенных их тыловых обеспечений, которые меняют их логистические цепочки и возможность наступательных действий, — отметил Смирнов.