Июль, 26 в 15:47

Украинские военные уничтожили более 50 складов с боеприпасами и 17 вражеских командных пунктов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

— Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на Юге нашей страны, заканчивая на Севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это первый показатель позиционной войны, — сказал он.

Смирнов добавил, что это происходит благодаря правильному плану Генерального штаба Вооруженных сил по уничтожению логистической инфраструктуры оккупантов.

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